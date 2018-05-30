Главное
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

Татар-информ

30 мая 2018, 22:44

Общество

В Татарстане создана рабочая группа для определения границ республики между субъектами РФ

Рекомендуем


В едином государственном реестре недвижимости пока нет сведений о границах Татарстана.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В регионах созданы рабочие группы для установления границ между субъектами РФ. Пока в единый государственный реестр недвижимости внесено 69 границ, что составляет 18,2 процента. Границ Татарстана в реестре нет, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

В Татарстане в рабочую группу входят представители Управления Росреестра, Кадастровой палаты, Госсовета, Кабинета Министров, Аппарата Президента, 11 министерств и ведомств республики.

До конца 2020 года в единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены все границы субъектов Российской Федерации. Всего их – 380.

«Рабочая группа проводит анализ исходной документации и материалов, выявляет территориальные споры, несоответствия местоположения границ между субъектами, оказывает методическую помощь при проведении землеустроительных работ, описании местоположения границ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Установление границ между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов возложено на региональные органы госвласти и органы местного самоуправления.

«Администрации регионов обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить пакет документов и передать его в орган регистрации», – пояснили в пресс-службе.  

Следующая новость

Из-за вызванных ураганом повреждений театр Тинчурина приостанавливает показы минимум на неделю
Новости дня
23:40
Фермеры Буинского района РТ объединятся в сельхозкооператив по производству овощей
23:26
В театре Кариева покажут спектакль о кролике Эдварде для незрячих

Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.

23:12
В День России будут назначены дополнительные поезда из Казани в Москву и обратно
22:58
Кинокритики назвали худшие фильмы о войне
22:48
Генменеджер «Ак Барса»: Очень хочется, чтобы Свитов остался в команде

Рафик Якубов прокомментировал трансферные планы казанского клуба в это межсезонье.

22:44
В Татарстане создана рабочая группа для определения границ республики между субъектами РФ
22:31
Казанский зооботсад переходит на летний режим работы
22:22
Объявлен шорт-лист премии «Большая книга»
22:12
«Турецкий поток» может пройти через Болгарию
21:56
Из изъятых у полковника Захарченко денег пропало 3 млн евро
21:30
Путин подтвердил готовность России сохранить транзит газа через Украину
21:12
Ректор КФУ предложил превратить Деревню Универсиады в город будущего
21:00
Завтра жители домов в Ново-Савиновском районе Казани останутся без воды
20:56
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

На женщину упала кровля здания.

20:55
Третьяк вручил хоккеистам «Ак Барса» медали чемпионов России

Также обладателям Кубка Гагарина вручили чемпионские перстни.

20:50
Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 300 тыс. билетов на бесплатные поезда
20:44
В Татарстане дан старт летней оздоровительной кампании для детей
20:38
В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео и фотокамеры первые последствия урагана

В детском садике № 3 Автограда повалило кустарники, с корнем вырвало березу.

20:35
Нефтяные компании Татарстана в I квартале 2018 года добыли более 8 млн тонн нефти

На совещании в Доме Правительства РТ были рассмотрены итоги работы малых нефтяных компаний Татарстана в I квартале 2018 года.

20:19
Фото с места гибели женщины в Муслюмово

Женщину убило кровлей, слетевшей с магазина.

20:18
В Казани пройдет третий концерт цикла Рэма Урасина «Великие романтики»
20:12
«Городские волонтеры» попробовали свой обед

Волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года.

19:58
В Татарстане в Муслюмово слетевшей с магазина кровлей убило женщину

Женщина скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

19:51
С начала года на месторождениях ПАО «Татнефть» было добыто более 7 млн тонн нефти

Совет директоров ПАО «Татнефть» подвел итоги первого квартала 2018 года.

19:40
Генподряд на строительство завода стиральных машин Haier разобьют на несколько частей
События

30 мая«Собибор»: а-ля Бондарчук, или Как из интересного материала сделать скучный фильм

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью

30 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяПраздник хоккея с голливудской концовкой