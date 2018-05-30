В Татарстане создана рабочая группа для определения границ республики между субъектами РФ

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В регионах созданы рабочие группы для установления границ между субъектами РФ. Пока в единый государственный реестр недвижимости внесено 69 границ, что составляет 18,2 процента. Границ Татарстана в реестре нет, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.
В Татарстане в рабочую группу входят представители Управления Росреестра, Кадастровой палаты, Госсовета, Кабинета Министров, Аппарата Президента, 11 министерств и ведомств республики.
До конца 2020 года в единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены все границы субъектов Российской Федерации. Всего их – 380.
«Рабочая группа проводит анализ исходной документации и материалов, выявляет территориальные споры, несоответствия местоположения границ между субъектами, оказывает методическую помощь при проведении землеустроительных работ, описании местоположения границ», – говорится в сообщении пресс-службы.
Установление границ между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов возложено на региональные органы госвласти и органы местного самоуправления.
«Администрации регионов обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить пакет документов и передать его в орган регистрации», – пояснили в пресс-службе.
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