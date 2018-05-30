Нефтяные компании Татарстана в I квартале 2018 года добыли более 8 млн тонн нефти

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Нефтяные компании Татарстана в 1-м квартале 2018 года в целом добыли 8 млн 776 тыс. тонн нефти, или 98,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил Президент РТ Рустам Минниханов сегодня на совещании в Доме Правительства РТ, где были рассмотрены итоги работы малых нефтяных компаний (МНК) Татарстана в I квартале 2018 года и задачи дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
МНК Татарстана добыли 1763 тыс. тонн — снижение составило 0,4 процента. Вместе с тем увеличились инвестиции на поисково-разведочное бурение, на геологические мероприятия, рассказал Президент РТ.
Выручка нефтяных компаний республики выросла на треть, увеличились налоги в бюджеты РФ и РТ. «„Татнефть“ показала позитивные результаты, все плановые назначения перевыполняются», — сказал Минниханов.
Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров выступил с докладом «О состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах малых нефтяных компаний Республики Татарстан».
Петров рассказал, что управление провело цикл обучающих семинаров в Альметьевске: 8 образовательных семинаров, пять из которых — для специалистов нефтяных компаний и три имели общую направленность. Глава Ростехнадзора посетовал на низкую посещаемость семинаров представителями малых компаний.
Рустам Минниханов обратил внимание руководителей МНК на недопустимость пренебрежения вопросами промышленной безопасности.
В I квартале малые нефтяные компании (МНК) добыли 1 млн 763 тыс. тонн нефти, что выше плана на 96 тыс. тонн, и составляет 106 процентов к установленным объемам, доложил гендиректор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис Валиев.
МНК пробурено 84 тыс. метров горных пород, введены в эксплуатацию 74 новые скважины, рассказал Валиев.
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