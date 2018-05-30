Главное
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

Татар-информ

30 мая 2018, 20:12

Спорт

«Городские волонтеры» попробовали свой обед

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов


Волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошла презентация программы «Городские волонтеры» города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России — Казани. Волонтеры познакомились со своей униформой и попробовали свой стандартный обед.

Заявочная кампания по набору городских волонтеров города-организатора Казани на Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России проходила с 20 сентября 2016 года по 30 апреля 2018 года. Для участия в качестве городского волонтера онлайн-заявку подали более 3 тыс. человек при общей потребности в тысячу добровольцев. В апреле-мае 2018 года состоялось общее обучение команды городских волонтеров. Функциональное обучение, тренинги на объекте и на позициях пройдут в начале июня по графику. И вот сегодня сотня счастливчиков из отобранной тысячи и собралась в ПАФ по приятному поводу.

ÐŸÑ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Â«Ð“Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ‹Â» Ðº Ð§Ðœ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ FIFA 2018 .

Гузель Шакирова, начальник управления здравоохранения Кабинета министров РТ поприветствовала волонтеров, предупредив ребят, что их ждет большая работа. «Вас отобрали, как самых ответственных. Попрошу у вас только одного, чтобы улыбка никогда не сходила с вашего лица, хотя вам предстоит огромная работа», — напомнила Шакирова.

Дамир Фаттахов, первый заместитель руководителя исполкома Казани назвал волонтеров главными действующими лицами предстоящего мундиаля. «Вы главные люди чемпионата мира. Именно по вас будут судить о городе в целом наши гости во время чемпионата. Именно от вас будет зависеть, какие впечатления останутся от Казани после мундиаля. И верьте в себя», — пожелал Фаттахов.

Заместитель министра спорта республики Рустем Гарифуллин назвал нынешний год годом волонтеров. «Вы все прошли прекрасную подготовку. И нынешний 2018 год — это ваш год!» — сказал он.

Азат Кадыров, генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов пообещал создать для волонтеров все условия: «Мы постараемся создать для вас хорошие условия. А сейчас можете потрогать свою униформу и попробовать свой обед. Но впереди у вас самое сложное — целый месяц напряженной работы».

ÐŸÑ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Â«Ð“Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ‹Â» Ðº Ð§Ðœ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ FIFA 2018 .

Проректор ПАФ Ильшат Файзуллин акцентировал внимание присутствующих на том, что в данный момент они находятся на одной из волонтерских площадок ЧМ-2018 в Казани. «Наша академия спорта станет на время чемпионата одним из 15 волонтерских центров города. Надеюсь, что вам повезет, и в своей будущей профессиональной деятельности вы не растеряете тех навыков, что приобретете в ходе ЧМ-2018», — отметил проректор ПАФ.

Наконец восемь парней и девушек представили публике волонтерскую униформу голубого цвета: футболка, поло, брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты, ветровка с капюшоном, бейсболка и рюкзак. 

Основатель и директор сети быстрого питания «Тубетей» Султан Сафин рассказал волонтерам, что именно его общепит целый месяц будет их кормить. «Ровно три года назад мы создали нашу сеть, презентовав ее в ходе чемпионата мира по водным видам спорта, накормив более 50 тыс. человек за три недели. И гостей Кубка конфедерации год назад тоже мы угощали. Вас будем кормить не только национальной выпечкой, но и горячими обедами на всех волонтерских точках. Накормим всю тысячу!» — пообещал Сафин.

Главный технолог «Тубетей» Аниса Ягудина подробно рассказала о меню волонтеров. «Мы разработали наше меню, исходя из традиций татарской кухни и культуры, включая халяльную», — отметила Ягудина.

Так, в меню первого дня ЧМ-2018 войдет овощной салат, чечевичный суп, каша из полбы, фрукты, сок, чай и выпечка. Главный технолог «Тубетей» подробно рассказала о достоинствах всеми любимых эчпокмаков, губадьи, элешей. «Мы будем заботиться о вашем здоровье», — пообещала Ягудина.

ÐŸÑ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Â«Ð“Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ‹Â» Ðº Ð§Ðœ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ FIFA 2018 .

Затем прозвучал гимн волонтерского движения Казани «Вперед, волонтер. Вместе и везде!», после чего прошла самая последняя и вкусная часть встречи, дегустация обещанного обеда. 

Городские волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года. Направления деятельности наших волонтеров будут следующими:

— Информационные станции «City Volunteers»;

— Волонтеры транспорта (транспортные хабы, аэропорт, железнодорожные вокзалы, маршруты шаттлов);

— Управление потоками в зоне «последней мили»; 

— Медицинское обеспечение в больницах города;

— Управление волонтерами; 

— Фестиваль болельщиков FIFА.

ÐŸÑ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Â«Ð“Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ‹Â» Ðº Ð§Ðœ Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ FIFA 2018 .

Следующая новость

Третьяк вручил хоккеистам «Ак Барса» медали чемпионов России

Новости дня
21:00
Завтра жители домов в Ново-Савиновском районе Казани останутся без воды
20:56
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

На женщину упала кровля здания.

20:55
Третьяк вручил хоккеистам «Ак Барса» медали чемпионов России

Также обладателям Кубка Гагарина вручили чемпионские перстни.

20:50
Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 300 тыс. билетов на бесплатные поезда
20:44
В Татарстане дан старт летней оздоровительной кампании для детей
20:38
В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео и фотокамеры первые последствия урагана

В детском садике № 3 Автограда повалило кустарники, с корнем вырвало березу.

20:35
Нефтяные компании Татарстана в I квартале 2018 года добыли более 8 млн тонн нефти

На совещании в Доме Правительства РТ были рассмотрены итоги работы малых нефтяных компаний Татарстана в I квартале 2018 года.

20:19
Фото с места гибели женщины в Муслюмово

Женщину убило кровлей, слетевшей с магазина.

20:18
В Казани пройдет третий концерт цикла Рэма Урасина «Великие романтики»
20:12
«Городские волонтеры» попробовали свой обед

Волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года.

19:58
В Муслюмово слетевшей с магазина кровлей убило женщину

Женщина скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

19:51
С начала года на месторождениях ПАО «Татнефть» было добыто более 7 млн тонн нефти

Совет директоров ПАО «Татнефть» подвел итоги первого квартала 2018 года.

19:40
Генподряд на строительство завода стиральных машин Haier разобьют на несколько частей
19:34
В Госсовете предложили проводить Форум молодых законотворцев РТ ежегодно

По мнению Риммы Ратникова, форум молодых законотворцев стал содержательной платформой для его участников и депутатов.

19:27
У долгожительницы Дрожжановского района ураганом снесло крышу дома

От сильного ветра остался без кровли магазин ИП Ф. Шакурова, пострадали здания СТО и Спортбар в селе Новое Дрожжаное.

19:14
К ЧМ-2023 в Новосибирске построят хоккейный стадион

Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.

19:01
Порывами шквалистого ветра в Заинском районе снесло кровлю домов

Обломки профнастила на ул. Красноармейская упали на газовую трубу, из-за чего была приостановлена подача газа в эти дома.

18:50
Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске.

18:49
Колумбийские актеры на казанской сцене рассказали о мировой катастрофе

Всероссийская премьера спектакля «Чернобыльский идиот» состоялась в Казани.

18:43
Президент Татарстана: «Ак Барс» доказал — без булдырабыз

Рустам Минниханов назвал победу «Ак Барса» желанной и отметил, что КХЛ лучше НХЛ.

18:38
«Оживший» журналист Бабченко извинился «за ад»
18:33
Билялетдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Рустам Минниханов вручил награду главному тренеру «Ак Барса» и десяти хоккеистам команды.

18:31
Минниханов поздравил «Ак Барс» с завоеванием Кубка Гагарина

Торжественный прием хоккеистов, тренеров и персонала казанского клуба прошел в Казанском Кремле.

18:27
В Нижнекамске суд отправил на 15 лет в колонию бомжа, убившего в течение двух дней двух приятелей
18:25
Приставы Татарстана «взялись» за телефонных и интернет-должников
События

30 мая«Собибор»: а-ля Бондарчук, или Как из интересного материала сделать скучный фильм

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью

30 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяПраздник хоккея с голливудской концовкой