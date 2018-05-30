«Городские волонтеры» попробовали свой обед

Волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошла презентация программы «Городские волонтеры» города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России — Казани. Волонтеры познакомились со своей униформой и попробовали свой стандартный обед.

Заявочная кампания по набору городских волонтеров города-организатора Казани на Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России проходила с 20 сентября 2016 года по 30 апреля 2018 года. Для участия в качестве городского волонтера онлайн-заявку подали более 3 тыс. человек при общей потребности в тысячу добровольцев. В апреле-мае 2018 года состоялось общее обучение команды городских волонтеров. Функциональное обучение, тренинги на объекте и на позициях пройдут в начале июня по графику. И вот сегодня сотня счастливчиков из отобранной тысячи и собралась в ПАФ по приятному поводу.

Гузель Шакирова, начальник управления здравоохранения Кабинета министров РТ поприветствовала волонтеров, предупредив ребят, что их ждет большая работа. «Вас отобрали, как самых ответственных. Попрошу у вас только одного, чтобы улыбка никогда не сходила с вашего лица, хотя вам предстоит огромная работа», — напомнила Шакирова.

Дамир Фаттахов, первый заместитель руководителя исполкома Казани назвал волонтеров главными действующими лицами предстоящего мундиаля. «Вы главные люди чемпионата мира. Именно по вас будут судить о городе в целом наши гости во время чемпионата. Именно от вас будет зависеть, какие впечатления останутся от Казани после мундиаля. И верьте в себя», — пожелал Фаттахов.

Заместитель министра спорта республики Рустем Гарифуллин назвал нынешний год годом волонтеров. «Вы все прошли прекрасную подготовку. И нынешний 2018 год — это ваш год!» — сказал он.

Азат Кадыров, генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов пообещал создать для волонтеров все условия: «Мы постараемся создать для вас хорошие условия. А сейчас можете потрогать свою униформу и попробовать свой обед. Но впереди у вас самое сложное — целый месяц напряженной работы».

Проректор ПАФ Ильшат Файзуллин акцентировал внимание присутствующих на том, что в данный момент они находятся на одной из волонтерских площадок ЧМ-2018 в Казани. «Наша академия спорта станет на время чемпионата одним из 15 волонтерских центров города. Надеюсь, что вам повезет, и в своей будущей профессиональной деятельности вы не растеряете тех навыков, что приобретете в ходе ЧМ-2018», — отметил проректор ПАФ.

Наконец восемь парней и девушек представили публике волонтерскую униформу голубого цвета: футболка, поло, брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты, ветровка с капюшоном, бейсболка и рюкзак.

Основатель и директор сети быстрого питания «Тубетей» Султан Сафин рассказал волонтерам, что именно его общепит целый месяц будет их кормить. «Ровно три года назад мы создали нашу сеть, презентовав ее в ходе чемпионата мира по водным видам спорта, накормив более 50 тыс. человек за три недели. И гостей Кубка конфедерации год назад тоже мы угощали. Вас будем кормить не только национальной выпечкой, но и горячими обедами на всех волонтерских точках. Накормим всю тысячу!» — пообещал Сафин.

Главный технолог «Тубетей» Аниса Ягудина подробно рассказала о меню волонтеров. «Мы разработали наше меню, исходя из традиций татарской кухни и культуры, включая халяльную», — отметила Ягудина.

Так, в меню первого дня ЧМ-2018 войдет овощной салат, чечевичный суп, каша из полбы, фрукты, сок, чай и выпечка. Главный технолог «Тубетей» подробно рассказала о достоинствах всеми любимых эчпокмаков, губадьи, элешей. «Мы будем заботиться о вашем здоровье», — пообещала Ягудина.

Затем прозвучал гимн волонтерского движения Казани «Вперед, волонтер. Вместе и везде!», после чего прошла самая последняя и вкусная часть встречи, дегустация обещанного обеда.

Городские волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года. Направления деятельности наших волонтеров будут следующими:

— Информационные станции «City Volunteers»;

— Волонтеры транспорта (транспортные хабы, аэропорт, железнодорожные вокзалы, маршруты шаттлов);

— Управление потоками в зоне «последней мили»;

— Медицинское обеспечение в больницах города;

— Управление волонтерами;

— Фестиваль болельщиков FIFА.