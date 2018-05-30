С начала года на месторождениях ПАО «Татнефть» было добыто более 7 млн тонн нефти

Совет директоров ПАО «Татнефть» подвел итоги первого квартала 2018 года.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). За первые три месяца 2018 года на месторождениях ПАО «Татнефть» было добыто 7 млн 13 тысяч т нефти. Цифры были озвучены сегодня на очередном заседании Совета директоров ПАО «Татнефть» под председательством Президента РТ Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба компании.

В эксплуатацию введены 138 новых добывающих и 40 нагнетательных скважин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка-брутто от реализации отгруженной продукции увеличилась на 22,2 млрд рублей и составила 196,4 млрд рублей.

Выручка-нетто (без НДС, экспортной пошлины и акцизов) от реализации отгруженной продукции выросла на 21,1 млрд рублей и составила 166 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 7,9 млрд рублей и составила 37,3 млрд рублей.

На заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за четыре месяца 2018 года, утвержден бюджет на июнь, обсуждены итоги финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года.