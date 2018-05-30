В День России будут назначены дополнительные поезда из Казани в Москву и обратно

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В период выходных дней в июне, связанных с празднованием Дня России, вводится 86 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Эти поезда будут курсировать, в том числе, из Казани в Москву и обратно, сообщает пресс-служба РЖД.
В этом году будет назначено на 56 процентов поездов больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Поезда будут следовать по наиболее популярным маршрутам. В частности, из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Пензу. А также из Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска в Москву, из Ростова и Минеральных Вод в Адлер.
Поездами дальнего следования в праздничные дни июня планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров.
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