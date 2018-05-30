В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео и фотокамеры первые последствия урагана

В детском садике № 3 Автограда повалило кустарники, с корнем вырвало березу.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очевидцы сняли и выложили в социальные сетях видео- и фотокадры первых последствий усиливающего урагана.

Так, в детском садике № 3 повалило кустарники, с корнем вырвало огромную березу. «Надеемся, что детей сегодня на улицу не выпускали», — комментируют увиденное пользователи соцсетей.

В 65-м комплексе Нового города сорвало отрезок забора возле строящегося объекта, который долетел до припаркованной машины, и охватило ее с трех сторон.

В доме 16/03 с крыши балкона отвалился кусок покрытия. Погулял ураган и в 9-м комплексе поселка ГЭС, где повалило деревья на припаркованные машины.