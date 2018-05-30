У долгожительницы Дрожжановского района ураганом снесло крышу дома

Фото: chuprale-online.ru
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Прошедший сегодня ураган снес крышу дома у долгожительницы села Новое Дрожжаное Фасахат апа Хусаиновой, пишет газета «Родной край».
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