У долгожительницы Дрожжановского района ураганом снесло крышу дома

От сильного ветра остался без кровли магазин ИП Ф. Шакурова, пострадали здания СТО и Спортбар в селе Новое Дрожжаное.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Прошедший сегодня ураган снес крышу дома у долгожительницы села Новое Дрожжаное Фасахат апа Хусаиновой, пишет газета «Родной край».

На помощь женщине, которой более 90 лет, сразу пришли соседи.

Также от сильного ветра остался без кровли магазин ИП Ф. Шакурова, пострадали здания СТО и Спортбар в селе Новое Дрожжаное.