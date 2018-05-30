Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 300 тыс. билетов на бесплатные поезда

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В дни проведения чемпионата мира по футболу для перевозки болельщиков назначено 728 дополнительных поездов (444,3 тыс. мест) по 31 маршруту. На них забронировано более 300 тыс. билетов, что составляет около 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Российские железные дороги завершили подготовку к обеспечению транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении компании. Планируется обеспечить перевозку около 2,6 млн пассажиров. Для этого запланировано почти 15 тыс. рейсов поездов.
В бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов, включая поезда «Стриж» и «Ласточка», а также двухэтажные составы. Первые поезда отправятся 12 июня из Адлера в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи.
В городах-организаторах чемпионата полностью подготовлены 31 вокзальный комплекс и пять вокзалов на промежуточных остановках дополнительных поездов.
Более 3 тыс. сотрудников вокзалов прошли дополнительную подготовку. Свыше 2 тыс. городских волонтеров будут помогать работникам вокзалов.
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