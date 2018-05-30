В Госсовете предложили проводить Форум молодых законотворцев РТ ежегодно

По мнению Риммы Ратникова, форум молодых законотворцев стал содержательной платформой для его участников и депутатов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Госсовете Татарстана высоко оценили работу I Форума молодых законотворцев Республики Татарстан.

«Работа в таком формате показала свою востребованность, стала интересной и содержательной платформой как для участников, так и для депутатов. Молодежь обратила внимание на определенные пробелы и шероховатости в законодательстве, эксперты также очень качественно оценивали эти инициативы. Круг обсуждаемых вопросов очень широкий», — подчеркнула заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, выступая в финале мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что сегодня в Казани впервые прошел форум молодых законотворцев. В мероприятии приняли участие 90 инициативных молодых граждан республики.

Председатель Общественной молодежной палаты при ГС РТ Ильдар Суфияров сообщил, что для участия в первом форуме было подано 198 заявок. «Впервые молодежь предлагала не социальные проекты, а законотворческие предложения», — сказал он.

Участники форума представили свои проекты в комитетах парламента. После обсуждения с депутатами и экспертами лучшие из них были допущены до финала форума. Молодые законотворцы смогли презентовать 7 законодательных инициатив, касающих различных сфер.

Так, Аделя Мубаракшина выступила с инициативой изменить Налоговый кодекс РФ в части снижения размера страховых выплат работодателями сотрудникам, которые только окончили учебные заведения и устроились на работу в организацию. По ее мнению, было бы целесообразнее уменьшить выплаты с 30 до 20 процентов в первый год работы молодого специалиста. Это, по словам Мубаракшиной, даст возможность студентам найти работу по специальности, а работодатель таким образом компенсирует расходы на адаптацию сотрудников.

Глава парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин отметил, что вопрос, поднимаемый участником форума, — актуальный, и его «будут иметь в виду» в дальнейшей работе комитета. Председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев подчеркнул, что при решении изменения Налогового кодекса нельзя ограничиваться данными одного субъекта, нужен глубокий расчет по всем регионам страны.

Другой молодой законотворец Альберт Карпов предложил расширить перечень самозанятых людей, включив в список парикмахеров, фото-и видеооператоров и др. Комитет, в котором ранее рассматривался проект, расширение списка поддержал как перспективное для продвижения.

Идея проведения форума появилась в ходе встречи главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина с членами Общественной молодежной палаты в марте. Римма Ратникова напомнила о том, что тогда спикер ГС РТ поставил задачу вовлечь в законотворческий процесс большое количество заинтересованных людей.

«Сегодня мы наглядно увидели, что нам действительно удалось реализовать поставленную задачу», — отметила вице-спикер Госсовета РТ.

В завершение встречи Римма Ратникова передала молодым законотворцам предложение Фарида Мухаметшина проводить форум ежегодно.