Главное
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

Татар-информ

30 мая 2018, 19:34

Политика

В Госсовете предложили проводить Форум молодых законотворцев РТ ежегодно

Рекомендуем

Фото: gossov.tatarstan.ru


По мнению Риммы Ратникова, форум молодых законотворцев стал содержательной платформой для его участников и депутатов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Госсовете Татарстана высоко оценили работу I Форума молодых законотворцев Республики Татарстан.

«Работа в таком формате показала свою востребованность, стала интересной и содержательной платформой как для участников, так и для депутатов. Молодежь обратила внимание на определенные пробелы и шероховатости в законодательстве, эксперты также очень качественно оценивали эти инициативы. Круг обсуждаемых вопросов очень широкий», — подчеркнула заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, выступая в финале мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что сегодня в Казани впервые прошел форум молодых законотворцев. В мероприятии приняли участие 90 инициативных молодых граждан республики. 

Председатель Общественной молодежной палаты при ГС РТ Ильдар Суфияров сообщил, что для участия в первом форуме было подано 198 заявок. «Впервые молодежь предлагала не социальные проекты, а законотворческие предложения», — сказал он.

Участники форума представили свои проекты в комитетах парламента. После обсуждения с депутатами и экспертами лучшие из них были допущены до финала форума. Молодые законотворцы смогли презентовать 7 законодательных инициатив, касающих различных сфер.

Так, Аделя Мубаракшина выступила с инициативой изменить Налоговый кодекс РФ в части снижения размера страховых выплат работодателями сотрудникам, которые только окончили учебные заведения и устроились на работу в организацию. По ее мнению, было бы целесообразнее уменьшить выплаты с 30 до 20 процентов в первый год работы молодого специалиста. Это, по словам Мубаракшиной, даст возможность студентам найти работу по специальности, а работодатель таким образом компенсирует расходы на адаптацию сотрудников.

Глава парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин отметил, что вопрос, поднимаемый участником форума, — актуальный, и его «будут иметь в виду» в дальнейшей работе комитета. Председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев подчеркнул, что при решении изменения Налогового кодекса нельзя ограничиваться данными одного субъекта, нужен глубокий расчет по всем регионам страны.

Другой молодой законотворец Альберт Карпов предложил расширить перечень самозанятых людей, включив в список парикмахеров, фото-и видеооператоров и др. Комитет, в котором ранее рассматривался проект, расширение списка поддержал как перспективное для продвижения.

Идея проведения форума появилась в ходе встречи главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина с членами Общественной молодежной палаты в марте. Римма Ратникова напомнила о том, что тогда спикер ГС РТ поставил задачу вовлечь в законотворческий процесс большое количество заинтересованных людей.

«Сегодня мы наглядно увидели, что нам действительно удалось реализовать поставленную задачу», — отметила вице-спикер Госсовета РТ.

В завершение встречи Римма Ратникова передала молодым законотворцам предложение Фарида Мухаметшина проводить форум ежегодно.

 

Следующая новость

Рустам Минниханов обсудил с новым генконсулом Казахстана в Казани шаги дальнейшего сотрудничества
Новости дня
21:00
Завтра жители домов в Ново-Савиновском районе Казани останутся без воды
20:56
Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

На женщину упала кровля здания.

20:55
Третьяк вручил хоккеистам «Ак Барса» медали чемпионов России

Также обладателям Кубка Гагарина вручили чемпионские перстни.

20:50
Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 300 тыс. билетов на бесплатные поезда
20:44
В Татарстане дан старт летней оздоровительной кампании для детей
20:38
В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео и фотокамеры первые последствия урагана

В детском садике № 3 Автограда повалило кустарники, с корнем вырвало березу.

20:35
Нефтяные компании Татарстана в I квартале 2018 года добыли более 8 млн тонн нефти

На совещании в Доме Правительства РТ были рассмотрены итоги работы малых нефтяных компаний Татарстана в I квартале 2018 года.

20:19
Фото с места гибели женщины в Муслюмово

Женщину убило кровлей, слетевшей с магазина.

20:18
В Казани пройдет третий концерт цикла Рэма Урасина «Великие романтики»
20:12
«Городские волонтеры» попробовали свой обед

Волонтеры приступят к сменам 11 июня и завершат выходы на позиции 15 июля 2018 года.

19:58
В Муслюмово слетевшей с магазина кровлей убило женщину

Женщина скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

19:51
С начала года на месторождениях ПАО «Татнефть» было добыто более 7 млн тонн нефти

Совет директоров ПАО «Татнефть» подвел итоги первого квартала 2018 года.

19:40
Генподряд на строительство завода стиральных машин Haier разобьют на несколько частей
19:34
В Госсовете предложили проводить Форум молодых законотворцев РТ ежегодно

По мнению Риммы Ратникова, форум молодых законотворцев стал содержательной платформой для его участников и депутатов.

19:27
У долгожительницы Дрожжановского района ураганом снесло крышу дома

От сильного ветра остался без кровли магазин ИП Ф. Шакурова, пострадали здания СТО и Спортбар в селе Новое Дрожжаное.

19:14
К ЧМ-2023 в Новосибирске построят хоккейный стадион

Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.

19:01
Порывами шквалистого ветра в Заинском районе снесло кровлю домов

Обломки профнастила на ул. Красноармейская упали на газовую трубу, из-за чего была приостановлена подача газа в эти дома.

18:50
Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске.

18:49
Колумбийские актеры на казанской сцене рассказали о мировой катастрофе

Всероссийская премьера спектакля «Чернобыльский идиот» состоялась в Казани.

18:43
Президент Татарстана: «Ак Барс» доказал — без булдырабыз

Рустам Минниханов назвал победу «Ак Барса» желанной и отметил, что КХЛ лучше НХЛ.

18:38
«Оживший» журналист Бабченко извинился «за ад»
18:33
Билялетдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Рустам Минниханов вручил награду главному тренеру «Ак Барса» и десяти хоккеистам команды.

18:31
Минниханов поздравил «Ак Барс» с завоеванием Кубка Гагарина

Торжественный прием хоккеистов, тренеров и персонала казанского клуба прошел в Казанском Кремле.

18:27
В Нижнекамске суд отправил на 15 лет в колонию бомжа, убившего в течение двух дней двух приятелей
18:25
Приставы Татарстана «взялись» за телефонных и интернет-должников
События

30 мая«Собибор»: а-ля Бондарчук, или Как из интересного материала сделать скучный фильм

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью

30 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяПраздник хоккея с голливудской концовкой