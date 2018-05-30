Порывами шквалистого ветра в Заинском районе снесло кровлю домов

Обломки профнастила на ул. Красноармейская упали на газовую трубу, из-за чего была приостановлена подача газа в эти дома.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). От порывов сильного шквалистого ветра в Заинском районе пострадали частные дома и хозяйственные постройки как в городе, так и в районе, сообщают «Новости Заинска».

В старой части города — Заинске-2, на улицах Красноармейская, Ударная, Полевая снесло кровлю домов, сообщили в дежурной службе ПСЧ№ 88 ФГКУ 11-го отряда ФП.

Обломки профнастила на ул. Красноармейская упали на газовую трубу, из-за чего была приостановлена подача газа в эти дома. Ремонтировать газопровод будут завтра.

В деревнях Ахметьево, Кадырово, Куш-Елга в нескольких подворьях сорвало крыши хозяйственных построек.