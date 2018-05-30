К ЧМ-2023 в Новосибирске построят хоккейный стадион

Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). К молодежному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске построят хоккейный стадион. Об этом генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сообщил Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Сейчас там (в Новосибирске — прим. Т-и) готовятся построить прекрасный хоккейный стадион, который Новосибирск ждет уже много лет, потому что Сибирь — регион хоккейный, они любят хоккей», — подчеркнул Третьяк.

Президент Федерации хоккея поздравил жителей Новосибирска и Федерацию хоккея с радостной новостью.

«Это большая новость. Я поздравляю Новосибирск, я поздравляю нашу Федерацию хоккея и всех болельщиков, потому что мы примем второй по значимости чемпионат мира. Все лучшие хоккеисты, будущие звезды приедут к нам в Новосибирск», — отметил Третьяк.

Ранее сообщалось, что годовой конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.