Президент Татарстана: «Ак Барс» доказал — без булдырабыз

Рустам Минниханов назвал победу «Ак Барса» желанной и отметил, что КХЛ лучше НХЛ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов на чествовании казанского «Ак Барса» в Казанском Кремле подчеркнул, что победа команды в Кубке Гагарина является итогом работы всего коллектива клуба и болельщиков.

Лидер республики поблагодарил руководство клуба за поддержку в его развитии. «Команда провела регулярный чемпионат в напряженной борьбе, в большинстве матчей показывала техничную и зрелищную игру, за которую вас любят болельщики. Победа — это итог всего коллектива: игроков, тренеров, руководства и персонала клуба, спонсоров и болельщиков. Вы доказали, что мы многое можем», — подчеркнул Президент Татарстана.

Минниханов также добавил, что благодаря победам «Ак Барса» интерес и популярность хоккея в республике растут. «У нас 30 тысяч человек занимаются хоккеем, около девяти тысяч человек ходят в спортивные школы, играют 200 любительских команд. Это очень желанная победа, их много не бывает. Это огромная заслуга всех людей, кто сегодня здесь, а также наших болельщиков», — отметил лидер республики.

Президент также поблагодарил Федерацию хоккея России и руководство КХЛ, отметив, что эта лига лучше КХЛ.