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К ЧМ-2023 в Новосибирске построят хоккейный стадион

Татар-информ

30 мая 2018, 18:50

Спорт

Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году

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Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Годовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) предоставил право на организацию в России молодежного чемпионата мира в 2023 году. Об этом генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сообщил Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Настоящим письмом подтверждаем, что годовой конгресс Международной федерации хоккея 2018 года предоставил России право на организацию в России молодежного чемпионата мира в 2023 году», — процитировал Третьяк письмо генсекретаря Международной конфедерации хоккея.

Президент Федерации хоккея подчеркнул важность проведения масштабного чемпионата в России.

«Последние новости в мире хоккея для нас очень важные, потому что сегодня много санкций против нашей страны, в том числе и по спорту. Не все федерации разрешают проводить чемпионаты высокого уровня в нашей стране. Мы — исключение», — отметил Третьяк.

Принято решение, что молодежный чемпионат пройдет в Новосибирске, добавил он.

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