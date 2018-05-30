Главное

Татар-информ

30 мая 2018, 18:38

Происшествия

«Оживший» журналист Бабченко извинился «за ад»

Рекомендуем


«Убийство» Аркадия Бабченко было спецоперацией СБУ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, а его «убийство» было спецоперацией СБУ. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.

В СБУ заранее поступила информация о подготовке убийства Бабченко, сказал Грицак. По его словам, журналиста «заказал» украинец, завербованный российскими спецслужбами.

«За выполнение задания российских спецслужб гражданин „Г“ предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко», — заявил Грицак.

Он пояснил, что организатора убийства задержали в Киеве «около трех часов назад». Он уже сотрудничает со следствием и будет проходить по делу как свидетель.

Глава СБУ заявил, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.

Затем сам Бабченко рассказал журналистам, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. 

«Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти... Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая вечером на лестничной площадке дома в Киеве, а затем он якобы скончался в машине скорой помощи.

Следующая новость

Порывами шквалистого ветра в Заинском районе снесло кровлю домов
Новости дня
19:14
К ЧМ-2023 в Новосибирске построят хоккейный стадион

Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.

19:01
Порывами шквалистого ветра в Заинском районе снесло кровлю домов
18:50
Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске.

18:49
Колумбийские актеры на казанской сцене рассказали о мировой катастрофе

Всероссийская премьера спектакля «Чернобыльский идиот» состоялась в Казани.

18:43
Президент Татарстана: «Ак Барс» доказал — без булдырабыз

Рустам Минниханов назвал победу «Ак Барса» желанной и отметил, что КХЛ лучше НХЛ.

18:38
«Оживший» журналист Бабченко извинился «за ад»
18:31
Минниханов поздравил «Ак Барс» с завоеванием Кубка Гагарина

Торжественный прием хоккеистов, тренеров и персонала казанского клуба прошел в Казанском Кремле.

18:27
В Нижнекамске суд отправил на 15 лет в колонию бомжа, убившего в течение двух дней двух приятелей
18:25
Приставы Татарстана «взялись» за телефонных и интернет-должников
18:24
Из-за вызванных ураганом повреждений театр Тинчурина закроется минимум на неделю

Оформить возврат билетов на спектакли зрители могут в кассах театра.

18:16
В Киеве заявили о массовом оттоке работников АЭС за рубеж
18:07
В Зеленодольске на судостроительном заводе им. Горького ветром унесло плавучий кран

Момент ЧП работники предприятия записали на камеру мобильного телефона.

17:53
Азеведо, Клинкхаммер и Ткачев не приехали на церемонию чествования «Ак Барса»

Хоккеисты, покинувшие команду, принимают участие в торжественной церемонии, которая началась в Кремле.

17:51
В Международном аэропорту «Казань» заработала система tax free
17:40
Муфтию РТ представили концепцию образовательной деятельности мусульманской школы для девочек
17:31
МЧС Татарстана рассказало о последствиях разгула стихии

В Казани из-за непогоды 27 тысяч жителей остались без света.

17:30
Заплыв резиновых утят собрал почти 200 тыс. руб. в поддержку социальных проектов
17:23
Турция не хочет видеть США на авиабазе Инджирлик
17:12
МИД раскрыл подробности визита Лаврова в КНДР
17:03
Станцию метро «Дубравная» в Казани откроют в День России

В настоящее время на территории новой станции казанского метрополитена идут работы по благоустройству.

16:56
Порошенко заявил о старте принудительного взыскания денег с «Газпрома»
16:55
«Ак Барс» отменил праздничную программу на площади Тысячелетия из-за погоды

Концерт по случаю победы команды в Кубке Гагарина будет перенесен на другую дату.

16:45
В Нижнекамске осудили «мертвеца», который 14 лет назад надругался над несовершеннолетней
16:44
ПФР по Татарстану помог подтвердить заработки 50 тысяч татарстанцев

В 2017 году Государственный комитет РТ по архивному делу смог отстоять доходы жителей республики, выходящих на пенсию.

16:40
Дмитрий Груданов возглавил макрорегион «Волга»
События

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью

30 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяПраздник хоккея с голливудской концовкой

29 мая«Не были уверены, что Сергей Безруков согласится приехать в Буинск, но нам повезло”