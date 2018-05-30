«Оживший» журналист Бабченко извинился «за ад»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, а его «убийство» было спецоперацией СБУ. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.
В СБУ заранее поступила информация о подготовке убийства Бабченко, сказал Грицак. По его словам, журналиста «заказал» украинец, завербованный российскими спецслужбами.
«За выполнение задания российских спецслужб гражданин „Г“ предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко», — заявил Грицак.
Он пояснил, что организатора убийства задержали в Киеве «около трех часов назад». Он уже сотрудничает со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
Глава СБУ заявил, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.
Затем сам Бабченко рассказал журналистам, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации.
«Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти... Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня», — сказал журналист.
Ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая вечером на лестничной площадке дома в Киеве, а затем он якобы скончался в машине скорой помощи.
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