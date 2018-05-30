Колумбийские актеры на казанской сцене рассказали о мировой катастрофе

Всероссийская премьера спектакля «Чернобыльский идиот» состоялась в Казани.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На сцене театра имени Галиаскара Камала состоялась всероссийская премьера спектакля колумбийского режиссера Алехандро Пуче «Чернобыльский идиот». Постановку по мотивам произведений Федора Достоевского, Светланы Алексиевич, на основе свидетельств ядерной катастрофы 1986 года участники и гости V театрально-образовательного форума «Науруз» увидели и по достоинству оценили раньше москвичей.

Алехендро Пуче – режиссер творческой и исследовательской группы Театра del Valle в Колумбии, профессор колумбийского Университета и доктор университета Валенсии. Однако с русской классикой, как и с языком, знаком не понаслышке. В свое время он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, жил и работал в России. В частности, в год чернобыльской трагедии он проживал в Минске. «Трагедия коснулась и меня, ведь тот апрель я провел в Белоруссии. Поэтому не просто так я переместил князя Мышкина из дореволюционного Санкт-Петербурга в Припять 80-х годов», – поделился режиссер с корреспондентом «Татар-информ».

Он отметил, что своей работой он хотел донести ряд размышлений – кто виноват в трагедии: человек или наука, можно ли жить после катастрофы и как это сделать, что страшнее: ядерная трагедия или неуправляемые человеческие страсти.

Спектакль идет более двух часов, однако время пролетает незаметно. Герои его говорят на испанском. Зрителям предлагается синхронный перевод на русский язык, однако, слушая одним ухом мелодичную испанскую речь, улавливаешь массу знакомых слов. Тем более, что некоторые фразы, как, собственно и имена-отчества-фамилии персонажей Достоевского, понятны без перевода: «самовар», «водка», «Припять», «шапка»… Забавно звучит «принчипа Мыскин» (князь Мышкин). В спектакле вообще много комедийного – жесты, костюмы, шутки героев. Однако это смех сквозь слезы – забавные детали смягчают происходящее, но не перебивают его.

Примечательно, что на сцене минимум декораций, но используются световые эффекты, усиливающие динамичное действие и подчеркивая подчас страшные монологи действующих лиц: как бабушки Припяти привыкли пить радиоактивное молоко, как за окном пробегал двухголовый волк или как Рогожин бил Настасью Филипповну «пока синяки не проступили».

«Страшно то, что люди делают с окружающим миром, как это случилось в Чернобыле или на Фукусиме в Японии. Но не менее ужасно и то, что они делают друг с другом. И если с природными катаклизмами справиться в итоге можно, и мы рассказываем об этом. Но куда же женщине, например, деться от Рогожиных? Я сейчас говорю о насилии, в том числе и домашнем. Это общемировая проблема, и я о ней тоже не хочу молчать», – сказал Алехандро Пуче.

Первый показ состоялся днем 30 мая. Сегодня вечером спектакль будет представлен широкой публике, а 1 июня колумбийские актеры покажут «Чернобыльского идиота» в Москве на сцене ГИТИСа.

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