Из-за вызванных ураганом повреждений театр Тинчурина закроется минимум на неделю

Оформить возврат билетов на спектакли зрители могут в кассах театра.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из-за повреждений крыши зрительского и репетиционных залов Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина отменяет показы спектаклей минимум на неделю, сообщила агентству пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.

«Часть крыши над сценой повреждена, поэтому минимум на неделю наш театр приостанавливает свою деятельность. Есть и другие незначительные повреждения – крыша репетиционного зала и ангар, где хранятся декорации. Билеты, уже приобретенные в кассах, будут действительны, но если кто-то не сможет ими воспользоваться – посетить спектакль в другой день, то можно будет вернуть деньги», – отметила специалист.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что в казанских поселках Борисоглебское и Сухая река из-за непогоды без света остались полторы тысячи человек, а в Зеленодольском районе в деревне Красный Яр пострадали двое детей — 13 и 15 лет. В Казани порывом ветра была повреждена крыша академии тенниса имени Тарпищева, снесены крыши нескольких строений.