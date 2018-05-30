Из-за вызванных ураганом повреждений театр Тинчурина закроется минимум на неделю

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из-за повреждений крыши зрительского и репетиционных залов Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина отменяет показы спектаклей минимум на неделю, сообщила агентству пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.
«Часть крыши над сценой повреждена, поэтому минимум на неделю наш театр приостанавливает свою деятельность. Есть и другие незначительные повреждения – крыша репетиционного зала и ангар, где хранятся декорации. Билеты, уже приобретенные в кассах, будут действительны, но если кто-то не сможет ими воспользоваться – посетить спектакль в другой день, то можно будет вернуть деньги», – отметила специалист.
Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что в казанских поселках Борисоглебское и Сухая река из-за непогоды без света остались полторы тысячи человек, а в Зеленодольском районе в деревне Красный Яр пострадали двое детей — 13 и 15 лет. В Казани порывом ветра была повреждена крыша академии тенниса имени Тарпищева, снесены крыши нескольких строений.
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