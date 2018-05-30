Судебные приставы Тетюшского районного отдела посетили 15 адресов проживания должников.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Приставы Татарстана «взялись» за телефонных и интернет-должников, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Сегодня утром приставы Тетюшского районного отдела совместно с представителями ПАО «Таттелеком» посетили 15 адресов, где проживают должники за Интернет-услуги, телефон и телевидение.

Несколько человек расплатились по долгам на месте. Остальным приставы вручили требования об оплате задолжностей.

У одного злостного неплательщика, чей долг составил больше 13 тысяч рублей, приставы наложили арест на бытовую технику.