(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Приставы Татарстана «взялись» за телефонных и интернет-должников, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
Сегодня утром приставы Тетюшского районного отдела совместно с представителями ПАО «Таттелеком» посетили 15 адресов, где проживают должники за Интернет-услуги, телефон и телевидение.
Несколько человек расплатились по долгам на месте. Остальным приставы вручили требования об оплате задолжностей.
У одного злостного неплательщика, чей долг составил больше 13 тысяч рублей, приставы наложили арест на бытовую технику.
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