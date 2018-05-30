В Киеве заявили о массовом оттоке работников АЭС за рубеж

Недостаточное финансирование вызвано дискриминационной тарифной политикой регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметила депутат Рады.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сотрудники украинских атомных электростанций (АЭС) из-за критического недофинансирования отрасли начали массово покидать страну для работы в России, Турции и Белоруссии. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook.

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологическим оборудованием», — говорится в сообщении в социальной сети.

Недостаточное финансирование было вызвано дискриминационной тарифной политикой регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг, пояснила Войцицкая.

Она отметила, что украинские граждане заслуживают достойной зарплаты за свою работу, поэтому нужно срочно изменить эту ситуацию.