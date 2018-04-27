«Жертва насилия» Диана Шурыгина разрыдалась на «Первом канале»

Психолог в студии назвал поведение Шурыгиной «паталогией» и посоветовал пройти девушке лечение от безумной ревности.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 18-летняя Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием на «вписке», вызвала на детектор лжи своего мужа Андрея Шлянина, пишут «Дни.Ру».



В распоряжении Дианы оказались компрометирующие ее супруга снимки, и она захотела проверить, изменяет ли ей муж. В студии передачи «На самом деле» Шурыгина попросила объяснений у мужчины. Однако тот все отрицал. Шлянин утверждал, что снимки не имеют к нему никакого отношения, и с девушкой на фотографиях он не знаком.



Однако полиграф показал, что муж Шурыгиной что-то скрывает. Против Шлянина высказалась и мать Дианы – Наталья, которая назвала избранника дочери «бабником» и сказала, что всегда была против их брака.

Подруга Дианы Екатерина Лукоянчикова также дала «показания» против Андрея. По ее словам, мужчина миловался с какой-то девушкой в машине. Шурыгина в ярости вскочила и принялась метаться по студии. Шурыгиной-старшей пришлось успокаивать ее. Когда Диана пришла в себя, она прошла тест на полиграфе, который показал, что девушка была верна мужу, но не прочь пофлиртовать с другими.



Андрей в свою очередь заявил, что не изменял супруге и очень любит ее. Полиграфолог подтвердил правдивость его слов. Тогда Диана расплакалась и призналась, что перегнула палку с подозрениями относительно супруга.



Психолог в студии назвал поведение Шурыгиной «паталогией» и посоветовал пройти девушке лечение от безумной ревности.

Ранее муж Шурыгиной рассказал подробности брака с Дианой.