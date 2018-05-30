Момент ЧП работники предприятия записали на камеру мобильного телефона.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске на судостроительном заводе им. Горького ветром унесло плавучий кран.

Момент ЧП работники предприятия успели заснять на видео.

На кадрах видеозаписи видно, как многотонная машина врезается в пришвартованный небольшой катер, после чего продолжает свое движение по воде, намереваясь уплыть с территории завода.

Удалось ли рабочим «поймать» кран – неизвестно.

