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Татар-информ

30 мая 2018, 17:53

Спорт

Азеведо, Клинкхаммер и Ткачев не приехали на церемонию чествования «Ак Барса»

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив


Хоккеисты, покинувшие команду, принимают участие в торжественной церемонии, которая началась в Кремле.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо, Роб Клинкхаммер и Владимир Ткачев не смогли присутствовать на церемонии чествования команды по случаю победы в Кубке Гагарина, которая сегодня проходит в Казани. 

Остальные хоккеисты чемпионского состава приехали в Кремль, в том числе, уже покинувшие команду Дамир Мусин, Дмитрий Архипов, Атте Охтамаа, Василий Токранов и Никита Язьков.

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