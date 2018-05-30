Азеведо, Клинкхаммер и Ткачев не приехали на церемонию чествования «Ак Барса»

Хоккеисты, покинувшие команду, принимают участие в торжественной церемонии, которая началась в Кремле.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо, Роб Клинкхаммер и Владимир Ткачев не смогли присутствовать на церемонии чествования команды по случаю победы в Кубке Гагарина, которая сегодня проходит в Казани.

Остальные хоккеисты чемпионского состава приехали в Кремль, в том числе, уже покинувшие команду Дамир Мусин, Дмитрий Архипов, Атте Охтамаа, Василий Токранов и Никита Язьков.