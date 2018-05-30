Азеведо, Клинкхаммер и Ткачев не приехали на церемонию чествования «Ак Барса»

Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо, Роб Клинкхаммер и Владимир Ткачев не смогли присутствовать на церемонии чествования команды по случаю победы в Кубке Гагарина, которая сегодня проходит в Казани.
Остальные хоккеисты чемпионского состава приехали в Кремль, в том числе, уже покинувшие команду Дамир Мусин, Дмитрий Архипов, Атте Охтамаа, Василий Токранов и Никита Язьков.
Следующая новость
Конгресс IIHF утвердил проведение в РФ молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске.
Всероссийская премьера спектакля «Чернобыльский идиот» состоялась в Казани.
Рустам Минниханов назвал победу «Ак Барса» желанной и отметил, что КХЛ лучше НХЛ.
Торжественный прием хоккеистов, тренеров и персонала казанского клуба прошел в Казанском Кремле.
Оформить возврат билетов на спектакли зрители могут в кассах театра.
Момент ЧП работники предприятия записали на камеру мобильного телефона.
Хоккеисты, покинувшие команду, принимают участие в торжественной церемонии, которая началась в Кремле.
В Казани из-за непогоды 27 тысяч жителей остались без света.
В настоящее время на территории новой станции казанского метрополитена идут работы по благоустройству.
Концерт по случаю победы команды в Кубке Гагарина будет перенесен на другую дату.
В 2017 году Государственный комитет РТ по архивному делу смог отстоять доходы жителей республики, выходящих на пенсию.
30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»
30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества