Заплыв резиновых утят собрал почти 200 тыс. руб. в поддержку социальных проектов

В России мероприятие впервые было организовано в 2013 году фондом «Навстречу переменам», с тех пор акция проходит ежегодно.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Tele2 выступила партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». В этом году в гонке участвовало более 700 резиновых пловцов. Все собранные во время заплыва средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он прошел в рамках фестиваля Metro Family. За гонкой более 700 резиновых утят наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали 192 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организаций, которые стремятся улучшать жизнь детей и подростков и защищать их интересы.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в водоем Краснопресненского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту.

Владельцы трех самых быстрых уточек и хозяин «спортсмена», который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2 — фирменные смартфоны оператора и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами. Поощрительные подарки от партнеров заплыва получили обладатели еще 33 «спортсменов», выловленных случайным образом.

В течение дня гости Metro Family могли лично познакомиться с авторами социальных проектов, которые получают поддержку фонда «Навстречу переменам», и подробнее узнать об их работе. Посетители поучаствовали в обучающей игре по распознаванию и выражению эмоций с использованием специального мобильного приложения. На фестивале также состоялась встреча «Не бойся своих эмоций» с Натальей Ремиш, автором книги «Детям о важном», и мастер-класс по изготовлению украшений от социального проекта JewelGirls.

Благотворительные утиные заплывы уже много лет проводятся в разных странах мира. В России мероприятие впервые было организовано в 2013 году фондом «Навстречу переменам», с тех пор акция проходит ежегодно.

В этом году фонд «Навстречу переменам» поддерживает в том числе:

• московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение;

• мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций (Ростов-на-Дону);

• интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков (Пенза);

• проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики (Омск);

• телепрограмма «Давай дружить» для детей с нарушениями слухом (Казань).

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Одна из важных составляющих миссий фонда — создание благоприятной среды для развития социального предпринимательства в стране через популяризацию такой формы решения социальных проблем. Участие в фестивале Metro Family — прекрасный шанс реализовать данную миссию на практике. В свою очередь, для горожан это возможность поддержать фонд и проекты, которые мы поддерживаем, и просто хорошо провести время».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален тем, что не боится поддерживать самые амбициозные, смелые и инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.

Подробнее о фонде:

www.fond-navstrechu.ru

www.facebook.com/fondnavstrechu

www.vkontakte.ru/fondnavstrechu