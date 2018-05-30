(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Татарстане дан старт летней оздоровительной кампании для детей. В республике будут работать 10 лагерей, подведомственных Минобрнауки РТ. В летний период будет организована 51 профильная программа, сообщает пресс-служба министерства.
В детских оздоровительных лагерях также отдохнет 1 тыс. 991 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. В частности, более 1,6 тыс. детей-сирот, 358 детей с ограниченными возможностями здоровья.
На базе загородных оздоровительных лагерей планируется провести республиканские профильные смены с общим охватом 8 тыс. 595 детей.
В лагерях Черноморского побережья будут организованы три республиканские профильные смены для творчески одаренных и социально активных детей, в них отдохнут 300 детей.
Кроме того, в 966 пришкольных лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровление 57 тыс. 75 человек. А в 689 пришкольных лагерях труда и отдыха будет находиться 12 тыс. детей.
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