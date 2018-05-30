В Казани пройдет третий концерт цикла Рэма Урасина «Великие романтики»

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 31 мая в ГБКЗ имени С.Сайдашева состоится концерт народного артиста Татарстана, пианиста Рэма Урасина. Долгожданная монографическая программа, посвященная Шопену, станет третьим концертом авторского цикла Урасина «Великие Романтики». Помимо фортепианной музыки концерты серии включают в себя художественное слово. В качестве чтеца выступит Алексей Барабанов, автор текстов – Риорита Рубцова, уточняют в пресс-службе Казанской консерватории.
Еще в начале своей творческой карьеры Рэм Урасин стал лауреатом Международного конкурса имени Шопена в Варшаве. «Это играл сам Шопен», – писали критики. Его называли «фантастическим татарином», польская публика окрестила «шопеноподобным», а пианист Пауль Бадура-Шкода отзывался о нем как о «превосходном исполнителе музыки Шопена». В программе концерта сочинения Шопена 1830 — 1837 годов.
Настоящая программа посвящена первым годам пребывания Шопена на чужбине. Осенью 1830 года родную Варшаву покинул 19-летний Шопен, гениально одаренный пианист, автор поэтичных фортепианных миниатюр, больших концертных пьес с оркестром, песен. Именно в Европе им получена весть о падении Варшавы. В Париж прибыл другой Шопен: композитор, в чьей музыке стали преобладать драматизм, конфликтность, глубина переживания, углубились черты национального своеобразия.
Шопен навсегда затосковал по дому, познал нужду, но музыкальная Европа устами Роберта Шумана провозгласила: «Шляпы долой, господа, перед вами – гений!».
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