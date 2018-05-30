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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Станцию метро «Дубравная» в Казани откроют в День России, 12 июня. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замгендиректора «Казметростроя» Вениамин Тарзиманов.
По его словам, сейчас ведутся работы по благоустройству, в плановом порядке идет обкатка поезда, в основном работы проводятся снаружи. Это установка поребриков, укладка брусчатки, бетонирование и насыпка под будущее движение.
«Сегодня-завтра состоится совещание в ГИБДД, на котором обсудят, как будет организовано движение, как будут открывать дорогу. Все идет в плановом порядке», — отметил Тарзиманов.
На вопрос, точная ли это дата открытия «Дубравной», замгендиректора «Казметростроя» ответил утвердительно. «Да, дата была названа Президенту (РТ Рустаму Минниханову — прим. Т-и), конечно», — сообщил он.
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