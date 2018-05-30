Турция не хочет видеть США на авиабазе Инджирлик

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений США должны «сделать шаги по теме Манбиджа и выдачи Гюлена».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для американской авиации из-за недружественных шагов Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что государство старается наладить отношения с Соединенными Штатами.

«Чтобы они (отношения — прим. Т-и) нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри», — заявил Чавушоглу.

Он также добавил, что Вашингтон не должен терять такого союзника, как Анкара.

«Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — заключил Чавушоглу .

Он подчеркнул, что «если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу».

Разлад между Турцией и США начался из-за поддержки, которую США оказывает силам самообороны сирийских курдов (YPG). Анкара причисляет их к террористическим группировкам, связанным с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Анкара также намерена добиться от Вашингтона выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.