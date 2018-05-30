Турция не хочет видеть США на авиабазе Инджирлик

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для американской авиации из-за недружественных шагов Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что государство старается наладить отношения с Соединенными Штатами.
«Чтобы они (отношения — прим. Т-и) нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри», — заявил Чавушоглу.
Он также добавил, что Вашингтон не должен терять такого союзника, как Анкара.
«Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — заключил Чавушоглу .
Он подчеркнул, что «если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу».
Разлад между Турцией и США начался из-за поддержки, которую США оказывает силам самообороны сирийских курдов (YPG). Анкара причисляет их к террористическим группировкам, связанным с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Анкара также намерена добиться от Вашингтона выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.
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