«Ак Барс» отменил праздничную программу на площади Тысячелетия из-за погоды

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В казанском «Ак Барсе» приняли решение отменить праздничную программу на площади Тысячелетия из-за погодных условий. Планировалось, что участие в концерте по случаю победы казанцев в Кубке Гагарина примут группа «Пицца», рэпер Мот и Полина Гагарина.
В клубе подчеркнули, что не могут подвергать риску здоровье болельщиков. Кроме того, стихия, обрушившаяся на Казань днем 30 мая, затронула и центральную площадку праздника. Из-за неблагоприятных погодных условий праздничная программа состоится в другой день, о котором будет сообщено дополнительно.
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