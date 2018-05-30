«Ак Барс» отменил праздничную программу на площади Тысячелетия из-за погоды

Концерт по случаю победы команды в Кубке Гагарина будет перенесен на другую дату.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В казанском «Ак Барсе» приняли решение отменить праздничную программу на площади Тысячелетия из-за погодных условий. Планировалось, что участие в концерте по случаю победы казанцев в Кубке Гагарина примут группа «Пицца», рэпер Мот и Полина Гагарина.

В клубе подчеркнули, что не могут подвергать риску здоровье болельщиков. Кроме того, стихия, обрушившаяся на Казань днем 30 мая, затронула и центральную площадку праздника. Из-за неблагоприятных погодных условий праздничная программа состоится в другой день, о котором будет сообщено дополнительно.

