Процесс реорганизации завершится к 1 октября 2018 года.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Бывший директор Волго-Вятского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Груданов возглавил макрорегион «Волга»*, образованный в рамках структурных изменений в компании. «Пятерочка» переходит на макрорегиональную модель управления, которая предполагает создание пяти макрорегионов, чьи директора будут подчиняться напрямую генеральному директору сети. Каждый макрорегион объединит от двух до четырех дивизионов**, сгруппированных по территориальному принципу и количеству магазинов — 2-3 тыс. универсамов.

Структурные изменения потребовались в связи с активным ростом сети — с конца 2014 года «Пятерочка» увеличила выручку и число магазинов более чем в 2 раза. Чтобы сохранить эффективность управления и не замедлять темпы развития, центральный офис необходимо освободить от части функций. Поэтому в компании создается дополнительный, макрорегиональный уровень, который полностью возьмет на себя операционное управление бизнесом. Таким образом, центральный офис сосредоточится на решении стратегических задач, определении целей и контроле их достижения. Это позволит повысить скорость принятия решений и качество работы с локальными промо-акциями и ассортиментом, а также лучше адаптировать магазины к региональным особенностям рынка.

«Мы уверены, что обновленная структура поможет нам выполнить наши стратегические планы, сохранить устойчивое лидерство в продовольственном ритейле, продолжить стабильное и эффективное развитие. Развитие команды также один из важнейших приоритетов. Обновление структуры дает широкие возможности перспективным внутренним кандидатам. При подборе макрорегиональных директоров мы ориентировались в первую очередь на внутренний кадровый резерв. Все назначения в рамках организационной трансформации прошли без привлечения внешних менеджеров, что еще раз подтверждает профессионализм и потенциал нашей команды», — отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group, и.о. гендиректора торговой сети «Пятерочка» Игорь Шехтерман.

Процесс реорганизации завершится к 1 октября 2018 года.

*Включает Республики Коми, Удмурмия, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Чувашия, а также Кировскую, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую и Оренбургскую области.

**Дивизион – самостоятельная структурная единица компании. В основном, границы дивизиона совпадают с границами субъектов РФ. Один дивизион может охватывать несколько субъектов. Количество магазинов в дивизионе от 500 до 1000.