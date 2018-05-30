ПФР по Татарстану помог подтвердить заработки 50 тысяч татарстанцев

В 2017 году Государственный комитет РТ по архивному делу смог отстоять доходы жителей республики, выходящих на пенсию.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Почти 50 тысяч запросов о подтверждении стажа и заработка направил в 2017 году ПФР Татарстана в Государственный комитет РТ по архивному делу. Об этом рассказал сегодня управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин на коллегии Госкомитета по архивному делу.

«Органы Пенсионного фонда и архивные учреждения республики связывают многолетние партнерские отношения. Одна из граней взаимодействия заключается в том, что ежегодно региональное Отделение ПФР направляет в Госкомархив Татарстана информацию о месте нахождения документов личного состава ликвидированных организаций республики, не сдавших документы на хранение в архивные учреждения», – отметил Эдуард Вафин.

Чиновник сообщил, что делается это, во-первых, в интересах граждан, выходящих на пенсию. Не всегда удается сохранить трудовые книжки, в итоге стаж может «потеряться» и не будет учитываться при расчете пенсии. Во-вторых, процедура важна и для выявления ложных сведений.

Кроме того, за прошлый год ПФР по РТ предоставил в Госархив Татарстана сведения о нахождении 548 ликвидированных организациях, которые не подали документы о бывших работниках.