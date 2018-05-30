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Татар-информ

30 мая 2018, 16:22

Экономика и финансы

ВТБ в Ульяновской области в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам

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Розничный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 1-го квартала достиг 11 млрд рублей.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). По итогам 1-го квартала текущего года банк ВТБ выдал жителям Ульяновской области кредитов на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Наибольшую динамику показал сегмент кредитования наличными. Объем продаж по данному направлению бизнеса в первом квартале составил порядка 800 млн рублей, что на 72 процента больше результата за январь — март 2017 года.

Выдачи в сегменте ипотечного кредитования по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года увеличились на половину. За отчетный период банк выдал жителям области 560 млн рублей жилищных кредитов.

На третьем месте по объему продаж — автокредитование. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи в данном сегменте выросли на 5 процентов — до 106 млн рублей. Всего в первом квартале с целью покупки автомобиля в банке было оформлено около 250 кредитов.

Розничный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 1 квартала достиг 11 млрд рублей. 

Игорь Костюник, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области прокомментировал: «Итоги первого квартала демонстрируют устойчивый рост розничного бизнеса в регионе, причем не только в сегменте кредитования. Положительная динамика наблюдается и в отношении спроса на сберегательные продукты. Жители региона все чаще стали доверять нам свои накопления. Так, только с начала года портфель привлеченных средств, включая остатки на счетах и депозиты, увеличился более чем в два раза».

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