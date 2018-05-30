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Татар-информ

30 мая 2018, 17:12

Политика

МИД раскрыл подробности визита Лаврова в КНДР

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Глава ведомства Сергей Лавров обсудит ситуацию вокруг Корейского полуострова со своим северокорейским коллегой.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Глава российского МИД Сергей Лавров встретится в КНДР со своим северокорейским коллегой Ли Ен Хо 31 мая, чтобы обсудить ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщает РБК со ссылкой на сообщение МИД. 

Во время официального визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР. Предполагается обмен мнениями «по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам», говорится в сообщении.

Последняя встреча главы российского МИД с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи прошла в начале апреля. Тогда руководители ведомств РФ и КНДР говорили об экономическом и политическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

С начала весны шли разговоры о готовящейся встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с Президентом США Дональдом Трампом. Известно, что она состоится в Сингапуре 12 мая. Почти неделю назад Трамп заявил об отмене встречи. Свою позицию американский лидер обосновал угрозами Северной Кореи сорвать саммит из-за южнокорейско-американских военных учений. 

26 мая Трамп сообщил, что надеется на то, что саммит состоится, а делегация из Соединенных Штатов вылетела в Сингапур. 28 мая стало известно, что в конференции может принять участие лидер Южной Кореи.

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