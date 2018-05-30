Сергей Зиновьев: Секрет нынешнего «Ак Барса» – в сплоченности и качественном составе

Бывший игрок казанской команды назвал победу «барсов» в Кубке Гагарина закономерной.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион России в составе казанского «Ак Барса» Сергей Зиновьев прокомментировал победу команды в Кубке Гагарина и назвал ее закономерной.

По словам Зиновьева, главными козырями «Ак Барса» в этом сезоне стали сплоченность команды и качественно подобранный состав. «Я смотрел, „Ак Барс“ плотно шел по календарю и по графику, и очковый баланс позволял им практически всегда находиться на первых местах в конференции. Хорошая селекция, хорошая атмосфера в раздевалке, плюс ситуация с Данисом Зариповым решилась в положительную сторону. Это дало дополнительные эмоции. Подписали Маркова, продлили Свитова. Состав был мощный и боевой. Эмиль Гарипов сыграл хорошо, выручил команду в нужный момент. „Ак Барс“ шел к этому титулу и неслучайно стал его обладателем. Думаю, здесь все закономерно», — подчеркнул Зиновьев.