В России установлена минимальная сумма на покупку — 10 тысяч рублей в течение одного дня.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» заработала система tax free. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Tax free представляет собой систему возврата НДС с товаров. Для возврата налога иностранному гражданину необходимо в течение 24 часов купить товары на сумму не менее 10 тысяч рублей в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом РФ.

Перед вылетом сотрудники таможни проверяют этикетки и упаковку товара и ставят необходимую отметку. Затем гражданину нужно обратиться в банк с паспортом, загранпаспортом и квитанцией из магазина и чеком такс-фри. Минимальная сумма на покупку, установленная в России, составляет 10 тысяч рублей в течение одного дня.

Система tax free также заработала в других российских аэропортах городов, где будет проводиться чемпионат мира по футболу.