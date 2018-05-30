Зиновьев назвал абсурдом возможную передачу школы «Кузни» казанскому «Ак Барсу»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Экс-гендиректор новокузнецкого «Металлурга» прокомментировал возможную передачу клубной школы казанскому «Ак Барсу». Такой вариант развития событий возможен, поскольку после сезона 2016/2017 «Кузню» исключили из КХЛ.
По словам Зиновьева, он слышал о намерении заключить такое соглашение между школой «Металлурга» и «Ак Барсом».
«Не знаю, заключили или нет. У меня такой же объем информации, как и у вас. Я думаю, это абсурд. Иметь такие традиции, иметь команду мастеров в родном городе... Много непонятного, но в то же время мы прекрасно понимаем, что школа не должна существовать отдельно от профессиональной команды. Это шло из года в год, копилось. Теперь мы видим, во что это вылилось. Команды нет в КХЛ, и непонятно, как будет существовать школа, кому она будет принадлежать. Мы понимаем, что она вроде бы принадлежит муниципалитету, но узнаем еще что-то, о чем нельзя говорить в эфире. Не думаю, что они заключат это соглашение. Вероятность такая есть, но каково будет это сотрудничество... У „Ак Барса“ в республике тоже есть много спортсооружений и много талантливых ребят, с кем можно работать. Не знаю, каким образом здесь будет фигурировать школа Новокузнецка», — заявил двукратный чемпион мира.
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