Песков назвал верхом цинизма обвинения Украины в причастности РФ к убийству Бабченко

Обвиняя Россию в причастности к жестокому убийству российского гражданина, на Украине «русофобски сотрясают воздух», отметил Дмитрий Песков.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Кремле назвали верхом цинизма заявления Киева о причастности России к убийству на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

«Это верх цинизма — на фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух», — заявил Песков.

Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения РФ в причастности к этому убийству «печальной модой».

Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве 29 мая.