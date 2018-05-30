Фермеры Буинского района РТ объединятся в сельхозкооператив по производству овощей

Сельскохозяйственный потребкооператив будет заготавливать и реализовывать овощную продукцию.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В деревне Аксу Буинского района Татарстана будет создан сельскохозяйственный потребительский кооператив. Объединиться договорились фермеры и ряд владельцев личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Сельскохозяйственный потребкооператив будет заниматься производством, заготовкой и реализацией овощной продукции.

Жители деревни Аксу уже несколько десятилетий производят морковь, свеклу, картофель, капусту и лук. Овощи на площади 230 га выращивают шесть фермеров и около 300 семей. Они ежегодно собирают 8 – 10 тыс. т продукции.

Минсельхозпрод РТ разрабатывает подпрограмму развития мини-кооперативов. По ней председатели мини-кооперативов смогут получить гранты до 5 млн рублей.