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Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

Татар-информ

30 мая 2018, 21:00

Общество

Завтра жители домов в Ново-Савиновском районе Казани останутся без воды

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«Водоканал» организует доставку воды автоцистернами по поступающим заявкам.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Завтра, 31 мая, в ряде домов Ново-Савиновского района Казани произойдет отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с девяти утра 31 мая и до шести утра 1 июня воды не будет в домах по адресам: улица Академика Лаврентьева, 2, 2а, 4, 6а; проспект Ф. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 6а, 6б, 8а, 8б, 10, 10а, 10а к.1-3, 10б, 10в; проспект Ямашева, 74, 76, 76а.

Причиной отключения воды почти на сутки станет подключение водопровода жилого дома по проспекту Ф. Амирхана, 6 к другому водопроводу.

В «Водоканале» сообщают, что автоцистерны с водой будут размещать по адресам согласно поступающим заявкам.

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