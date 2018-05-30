Ректор КФУ предложил превратить Деревню Универсиады в город будущего

Результаты испытания беспилотного «КАМАЗа» КФУ презентовал руководителю ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Казанскую Деревню Универсиады планируют превратить в модельный интеллектуальный город. Об этом заявил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, сообщает пресс-служба университета.

Результаты испытания беспилотного «КАМАЗа», разработанного совместно с КФУ, презентовали руководителю ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову.

Созданием системы автопилотирования занимались сотрудники нескольких институтов КФУ, а также работники НТЦ ПАО «КАМАЗ». Также в КФУ разрабатываются и другие элементы «интеллектуальной инфраструктуры» города будущего с возможностью создавать прототипы. На данный момент нет территории, где можно было бы тестировать всю инфраструктуру. Гафуров предложил использовать для этих целей территорию Деревни Универсиады.

«Мы хотим из Деревни Универсиады сделать модельный интеллектуальный город. Первый вариант — это вариант шаттловый, в смысле перевозок по указанным точкам. Но возможен также транспорт по вызову», — отметил Ильшат Гафуров.