Обеззараживающие средства к Чемпионату Мира на случай ЧП предложили заготовить «Нэфис Косметикс»

Правительство РТ разработало ряд предложений на случай чрезвычайных происшествий во время футбольных соревнований.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Кабинет Министров РТ предложил «Нэфис Косметикс» с запасом заготовить обеззараживающие средства на случай чрезвычайных происшествий во время Чемпионата Мира по футболу – 2018. Соответствующие постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Обеззараживающие средства, по данным документа, могут потребоваться для санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и территорий при возникновении ЧП.