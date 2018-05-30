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Татар-информ

30 мая 2018, 19:40

Экономика и финансы

Генподряд на строительство завода стиральных машин Haier разобьют на несколько частей


Желающих участовать в тендере на возведение предприятия много, заверил начальник отдела строительства завода «Хайер Лаундри Машин РУС» Ильгиз Закиров.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Генподряд на строительство завода стиральных машин Haier разобьют на несколько частей, сообщил руководитель отдела постоянного строительства завода по производству стиральных машин «Хайер Лаундри Машин РУС» Ильгиз Закиров.

Резидент челнинской ТОСЭР — компания «Хайер» на днях провел церемонию закладки первого камня в основание завода по производству стиральных машин на территории, выделеной местной администрацией для одноименного технопарка. Однако с генподрядчиком, которое будет вести строительство завода, компания еще не определилась. 

Желающих получить тендер на строительство много, заявил Закиров. И, скорее всего, генподряд будет разбит на несколько частей.

«Сейчас идет закрытый тендер, — пояснил собеседник. — Компаний, желающих выполнять строительные работы, много, среди них не только татарстанские, но и российские. В ближайшие дни примем решение по тендеру на устройство фундамента, следующий конкурс будет на общестроительные работы и внешние сети, в конце июня устроим тендер на проведение внутренних инженерных сетей».

Общая площадь застройки составит 53 тыс. кв. м, в том числе 29 тыс. кв. м производственных площадей и около 3 тыс. кв. м займет административный корпус. Второй завод резидента ТОСЭР расположится вблизи поселка для многодетных семей Подсолнухи в Тукаевском районе.

Строительство продлится примерно год. Запустить производственную линию планируется летом 2019 года. В этот проект компания инвестирует 3 млрд рублей.

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