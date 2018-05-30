«Саратовские авиалинии» остались без сертификата эксплуатанта

Минтранс РФ будет организовывать вывоз пассажиров авиакомпании за счет дублеров до 13 июня.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Федеральное агентство воздушного транспорта с 30 мая анулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний, дублеров "Саратовских авиалиний", до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами», — цитирует издание сообщение на сайте ведомства.

Минтранс уже ведет работу по организации дополнительных рейсов за счет авиакомпаний-дублеров Аэрофлот, Сибирь, Уральские авиалинии, ЮТэйр, ЮВТ АЭРО, РусЛайн, НордСтар, Северный Ветер, Якутия, Ямал, РедВинг и Нордавиа.

Как отмечают в ведомстве, пассажирам дадут возможность вернуть как возвратные, так и невозвратные билеты.

Росавиации поручили создать оперативный штаб, который будет прорабатывать вопрос возврата денежных средств. Кроме того, на сайте Росавиации создали горячую линию для приема обращения от пассажиров.

Массовые проверки «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 в Подмосковье. Самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погибли 71 человек, включая шесть членов экипажа.

По результатам проверок Росавиация зафиксировала «формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании», говорится в сообщении Минтранса.

После авиакатастрофы директор компании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев был уволен.