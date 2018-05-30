Сотрудникам Росатома предложили организовать постоянное дежурство во время ЧМ-2018

Кабинет министров республики разработал ряд предложений на случай чрезвычайных происшествий во время футбольных соревнований.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Кабинет Министров РТ предложил структурам госкорпорации «Росатом» привести в готовность аварийную группу на случай чрезвычайных происшествий во время проведения Чемпионата Мира по футболу в Казани. Постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

«Предложить: организовать укомплектование, оснащение и экипировку и подготовку аварийной группы», – говорится в документе.

В случае ЧП учреждениям предлагается осуществить забор радиоактивных веществ и их вывоз.