Звезда мемов о Карле покинет сериал «Ходячие мертвецы»

В сериале Линкольн играет персонажа Рика Граймса – вожака выживших в зомби-апокалипсисе.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Британский актер Эндрю Линкольн, исполнивший главную роль в сериале «Ходячие мертвецы», уйдет из проекта после девятого сезона, пишет «Газета.Ру».

В сериале Линкольн играет персонажа Рика Граймса – вожака выживших в зомби-апокалипсисе. Актер прославился и благодаря кадру, на котором его герой эмоционально обращается к своему сыну Карлу. Скриншот породил множество мемов и пародий.

Всего Линкольн снимется в шести сериях девятого сезона. Сам Карл, которого исполнил актер Чендлер Риггз, уже покинул «Ходячих мертвецов» — его персонаж должен погибнуть после укуса зомби.

О причинах ухода Линкольна пока неизвестно. Актер также снялся в «Грозовом перевале», «Сердцееде» и «Реальной любви».

В основу сериала «Ходячие мертвецы» лег одноименный комикс. Его премьера состоялась в 2010 году. Режиссером сериала стал Фрэнк Дарабонт, который известен работой над экранизациями романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».