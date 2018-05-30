Звезда мемов о Карле покинет сериал «Ходячие мертвецы»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Британский актер Эндрю Линкольн, исполнивший главную роль в сериале «Ходячие мертвецы», уйдет из проекта после девятого сезона, пишет «Газета.Ру».
В сериале Линкольн играет персонажа Рика Граймса – вожака выживших в зомби-апокалипсисе. Актер прославился и благодаря кадру, на котором его герой эмоционально обращается к своему сыну Карлу. Скриншот породил множество мемов и пародий.
Всего Линкольн снимется в шести сериях девятого сезона. Сам Карл, которого исполнил актер Чендлер Риггз, уже покинул «Ходячих мертвецов» — его персонаж должен погибнуть после укуса зомби.
О причинах ухода Линкольна пока неизвестно. Актер также снялся в «Грозовом перевале», «Сердцееде» и «Реальной любви».
В основу сериала «Ходячие мертвецы» лег одноименный комикс. Его премьера состоялась в 2010 году. Режиссером сериала стал Фрэнк Дарабонт, который известен работой над экранизациями романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».
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