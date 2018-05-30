Глава Минздрава РТ назначил нового начальника Управления лечебной и профилактической помощью

Елена Ахметзянова сменила на посту Ирину Малышеву, которая возглавляла эту структуру в течение двенадцати лет.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Елена Ахметзянова назначена новым начальником Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Марат Садыков.

41-летняя Елена Ахметзянова с 2013 года работала заместителем главного врача по медицинской части в Городской клинической больнице №7. С июня 2017 года курировала кардиологическую службу учреждения.

Награждена Почетной грамотой Управления здравоохранения Казани, Почетной грамотой администрации Авиастроительного района Казани, Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ.

До этого Управление в течение двенадцати лет возглавляла Ирина Малышева.