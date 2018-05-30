Как правильно сделать выбор для внедрения онлайн-касс в малом и среднем бизнесе

Республика Татарстан занимает 6-е место среди регионов России по количеству подключенных к операторам фискальных данных (ОФД) касс.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани состоялся семинар, посвященный исполнению Федерального закона о применении онлайн-касс. Организатором семинара стало Татарское Республиканское управление инкассации — филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ. Татарское управление инкассации в настоящее время входит в первую тройку крупнейших среди 78 управлений РОСИНКАС России. Более 2 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности, банки, а также правительственные учреждения и органы государственной власти являются его клиентами.

Приветствуя участников семинара, заместитель управляющего Татарским Республиканским управлением инкассации Альберт Мустафин отметил, что основной целью этого семинара является исполнение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

«Уже с 1 июля 2018 года обязаны обзавестись онлайн-кассами организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита; индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли; организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом», — сказал он.

Заместитель начальника отдела оперативного контроля Управления ФНС по Республике Татарстан Рамиль Гатиков подчеркнул, что государство вернет предпринимателям 18 тысяч рублей на каждую единицу кассовой техники. Компенсацию получат плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патента (ПСН). Следует отметить, что налоговый вычет полагается не только на саму кассу, но и на работы по ее установке, покупку фискального накопителя и на услуги оператора фискальных данных (ОФД), но налоговый вычет будет предоставлен только при постановке на учет до 1 июля 2018 года.

В республике работает 38 тысяч касс, которые подключены к операторам фискальных данных. Республика Татарстан занимает 6-е место среди регионов России по количеству подключенных к операторам фискальных данных (ОФД) касс. В этом году в рамках перехода на новый порядок использования касс в соответствии с законом «О применении контрольно-кассовой техники» прогнозируется подключение еще более 25 тыс. касс за счет малого и среднего бизнеса. Времени до 1 июля остается мало. Поэтому важно сейчас определиться с выбором поставщика оборудования, программного обеспечения.

Одним из признанных лидеров в этом считается компания «ШТРИХ-М» — ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, один из пионеров отрасли автоматизации торговли в России.

Руководитель направления авторизованных сервисных центров группы компаний «ШТРИХ-М» Максим Алексеев в своем выступлении отметил, что кассовая реформа, начавшаяся в 2017 году, в этом году затронет новые группы предпринимателей. Нужно выбрать правильную модель контрольно-кассовой техники, кассовое и товароучетное программное обеспечение, ОФД, приобрести сертификат электронной цифровой подписи, подключить связь в магазине, обучить пользователей, обеспечить себя надежной техподдержкой. Сделать самостоятельно это сложно, поэтому лучше обратится к профессионалам — например, компании «ШТРИХ-М», предлагающей коробочные решения.

Своевременное исполнение закона о внедрении онлайн-касс и внедрение нового оборудования контрольно-кассовой техники позволит снизить ежегодные расходы на ККТ, получить инструмент, с помощью которого бизнесмен, индивидуальный предприниматель сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами, показателями и лучше контролировать свой бизнес, иметь возможность через сайт ФНС России зарегистрировать ККТ без ее физического предоставления в налоговый орган, избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия.

Внедрение новой техники и технологий позволяет работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.