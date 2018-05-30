Лавров назвал «печальной модой» обвинения РФ в убийстве журналиста Бабченко

Глава российского МИД напомнил, что Россию не впервые голословно и бездоказательно обвиняют.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко — это очередная трагедия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот, трагедия очередная вчера в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже Премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось», — сказал Лавров, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Но сейчас, наверное, начнется, добавил министр, напомнив, что Россию не впервые голословно и бездоказательно обвиняют. Так было и в случае с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, и в связи с катастрофой малайзийского Boeing в Донбассе.

«Мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальная, но, как видите, многие ее подхватывают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко был убит в Киеве. Украинская полиция рассматривает версии случившегося, в том числе действия российских спецслужб.