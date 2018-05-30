Муфтию РТ представили концепцию образовательной деятельности мусульманской школы для девочек

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Муфтию Татарстана Камилю Самигуллину представили концепцию образовательной деятельности мусульманской школы для девочек «Музаффария», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В ходе совещания хазрату доложили о юридической регистрации частного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком обучения „Музаффария“» и план проведения капитальных ремонтных работ здания по улице С.Садыковой.
Этот объект культурного наследия религиозного назначения «Медресе „Музаффария“, 1888 г.» был передан в собственность ДУМ РТ в сентябре 2017 года. В здании до недавнего времени располагалась Казанская школа № 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьникам и педагогам в 2016 году предоставили в пользование новое здание. Имущество передано в собственность ДУМ РТ безвозмездно.
Камиль хазрат Самигуллин поставил задачу о наборе преподавательского состава школы, формировании предложений по составу ее попечительского совета, разработке учебно-методических пособий, материально-технического обеспечения школы. Муфтий Татарстана в ходе подготовки школы лично ознакомился с деятельностью православной гимназии в Казани, а также посетил начальную мусульманскую школу в Альметьевском районе, которая откроет свои двери в новом учебном году.
Вторая часть совещания прошла непосредственно в здании школы, где руководство ДУМ РТ проинспектировало его техническое состояние.
Школа «Музаффария» создается Духовным управлением мусульман РТ по инициативе муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина в целях реализации прав граждан на образование, удовлетворения этнокультурных потребностей обучающихся и их родителей. Для проведения строительно-ремонтных работ в здании ДУМ РТ объявляет сбор средств.
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