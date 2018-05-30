Роман Ротенберг: «В развитии хоккея надо равняться не на Канаду или США, а на Татарстан»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Глава штаба сборной России по хоккею, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на подписании меморандума о сотрудничестве между ФХР и «Академией хоккея Ак Барс» заявил, что Татарстан является образцом в сфере развития хоккея.
В Казани 29-30 мая прошла Международная практическая конференция «Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная машина": философия и базовые принципы».
«Участие в конференции приняли более 200 тренеров, мы постарались показать и теорию, и практику. Главное – это внедрение программы, мониторинг результатов. Это первый и самый важный шаг. В развитии хоккея нужно равняться не на Финляндию, Швецию, Канаду или Америку. В пример нужно ставить работу Татарстана: 42 ледовых катка по республике, десять из которых – в Казани. Это уровень. Пожалуй, один из лучших в мире. В будущем мы будем приводить в пример именно успехи Татарстана», – подчеркнул Ротенберг.
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