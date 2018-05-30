Гимаев: Программа строительства сельских клубов привлекательна для малого бизнеса Татарстана

Большинство компаний, выигравших тендеры на строительство сельских клубов, — из Татарстана.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Программа строительства сельских клубов привлекательна для малого бизнеса Татарстана, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

В основном тендеры на строительство выигрывают местные компании, отметил Гимаев.

«Более того, учитывая, что объекты по своей стоимости не такие большие (порядка 17 млн рублей), в основном охватываются малые и средние компании, которым эти объекты позволяют развиваться и содержать ограниченный штат. Фактически эти объекты очень привлекательны для малых строительных компаний», — рассказал замминистра.

Он добавил, что на стройках используются материалы республиканского производства, за исключением цемента, керамики и санфаянса.