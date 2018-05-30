С 2012 года в Татарстане построили 257 сельских клубов на 42 тыс. мест

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С 2012 по 2017 годы в Татарстане построили 257 сельских клубов на 42 тыс. мест, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.
За это время из республиканского бюджета было выделено 2 млрд 618 млн рублей.
«В этом году мы строим 28 объектов на 268 млн рублей. Уже полномасштабно наступил строительный сезон, на улице тепло. На сегодня я могу доложить, что из 28 объектов только на одном объекте идет корректировка проектного решения, поэтому будет немного поздний старт, но сдача объектов состоится в плановые сроки», — отметил Гимаев.
Лидерами программы являются Актанышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Кукморский и Алькеевский районы — там уже ведутся отделочные работы.
Объекты будут сданы до конца года.
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