С 2012 года в Татарстане построили 257 сельских клубов на 42 тыс. мест

В этом году в Татарстане появится 28 сельских клубов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С 2012 по 2017 годы в Татарстане построили 257 сельских клубов на 42 тыс. мест, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

За это время из республиканского бюджета было выделено 2 млрд 618 млн рублей.

«В этом году мы строим 28 объектов на 268 млн рублей. Уже полномасштабно наступил строительный сезон, на улице тепло. На сегодня я могу доложить, что из 28 объектов только на одном объекте идет корректировка проектного решения, поэтому будет немного поздний старт, но сдача объектов состоится в плановые сроки», — отметил Гимаев.

Лидерами программы являются Актанышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Кукморский и Алькеевский районы — там уже ведутся отделочные работы.

Объекты будут сданы до конца года.